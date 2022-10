Brasileiros são presos nos EUA por tiroteio que deixou feridos em festa

O jovem recebeu assistência médica e foi levado ao hospital de ambulância, segundo as autoridades, e está em coma devido à gravidade dos ferimentos. As outras cinco vítimas também foram levadas a hospitais da região, mas passam bem.

A polícia recebeu um chamado para comparecer ao armazém por volta das 3h, onde uma pessoa teria sido baleada. Os policiais entraram no prédio e encontraram Eric, com ferimentos graves.

Segundo apurou o site norte-americano de notícias MassLive, Patriky foi indiciado na tarde de quinta-feira, no Tribunal Distrital de Worcester, por porte ilegal de arma de fogo carregada, porte de arma de fogo sem licença, agressão com arma perigosa, disparo de arma de fogo a menos de 150 metros de uma residência e posse de munição sem cartão FID (documento que permite porte de armas).

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três brasileiros foram presos pela polícia norte-americana acusados de participação em um tiroteio em um galpão da cidade de Worcester, no estado de Massachusetts, que deixou ferido o também brasileiro Eric Lima, 18, que está internado em coma. Segundo a polícia, a troca de tiros ocorreu em uma festa realizada no dia 15.

