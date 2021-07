Seleção argentina chega em Buenos Aires com aglomeração e muita festa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Argentina desembarcou na manhã deste domingo (11) em Buenos Aires. Após o título na Copa América contra o Brasil, no Maracanã, a seleção quebrou um tabu de 28 anos, que levou os torcedores às ruas.

Em uma grande aglomeração, os 'hermanos' não esconderam a felicidade. Com a multidão nas ruas e as comemorações acontecendo desde o apito final da partida, foi necessário um esquema de segurança para que o ônibus com a delegação pudesse realizar o trajeto necessário.

A equipe comandada pelo atacante Lionel Messi saiu do Rio de Janeiro de madrugada e pousou no terminal aéreo da capital do país. O primeiro compromisso dos comandados de Scaloni será na sede da AFA, onde receberão o presidente Alberto Fernández.

Nenhuma celebração institucional está planejada pela Associação Futebolística Argentina, devido às medidas de combate à pandemia de covid-19. Atualmente, o país tem mais de 98 mil mortes por conta da doença.