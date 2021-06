Segurança e podólogo do Palmeiras morrem de covid-19 no mesmo dia

"Gostaria que minhas primeiras palavras fossem para o Cris e para o Edson. Nós no futebol sempre arranjamos um jeito para encontrar uma solução mas pra morte não há jeito, infelizmente. A única coisa que sabemos que é certa. Me custa muito que esses dois funcionários que sempre deram tudo para ajudar o clube e infelizmente, na data de hoje, faleceram. Um grande abraço e um abraço de sentimento a toda família, porque para nós hoje é um dia muito triste porque perdemos dois grandes homens e dois grandes palmeirenses", declarou Abel.

O técnico do clube lamentou as perdas e fez questão de iniciar a coletiva, homenageando os profissionais e direcionando palavras de solidariedade às famílias:

Cristiano trabalhava como segurança e Edson era o podólogo do time. Ambos estavam internados há alguns dias por conta do vírus, mas não resistiram e faleceram.

Cristiano Oliveira e Edson Silva, funcionários do Palmeiras, morreram neste sábado (12), vítimas da covid-19. A informação foi confirmada pelo técnico Abel Braga, no início da coletiva de imprensa após o jogo contra o Corinthians.

