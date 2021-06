'Ele morreu por alguns minutos', diz ex-médico de Eriksen

Eriksen, 29 anos, desmaiou repentinamente aos 42min do primeiro tempo enquanto corria perto da linha lateral esquerda, após uma cobrança lateral na Dinamarca. O atleta foi atendido ainda em campo e recebeu massagem cardíaca dos médicos por vários minutos, gerando um momento de tensão e preocupação em todos os que estavam presentes no estádio Parken Stadium, em Copenhague.

Por fim, Sharma ainda pontuou que durante os anos que trabalhou com Eriksen no Tottenham, seus exames nunca acusaram algum tipo de problema que merecesse maior atenção.

Ainda no assunto, o médico deixou claro que é 'um bom sinal' o fato de Eriksen ter chegado ao hospital acordado, mas ainda coloca em cheque sua sequência no futebol.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O médico Sanjay Sharma trabalhou com Eriksen no Tottenham de 2013 a 2020. Atual presidente dos cardiologistas da Federação Inglesa, o profissional comentou sobre o que aconteceu com o camisa 10 da Dinamarca.

