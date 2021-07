Scarpa se destaca mais uma vez e marca em vitória do Palmeiras sobre o Sport

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gustavo Scarpa esteve perto de deixar o Palmeiras no ano passado quando amargou o banco de reservas e foi pouco aproveitado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Agora, sob o comando do português Abel Ferreira, o meia tem sido fundamental no esquema tático da equipe que disputa as primeiras colocações do Brasileiro.

Neste domingo (4), ele foi o autor do único gol da partida na vitória do clube paulista sobre o Sport, na Ilha do Retiro, pela 9ª rodada do Nacional. O triunfo leva o clube paulista aos 19 pontos, na disputa pela ponta da competição com o Red Bull Bragantino e o Athletico.

Acostumado a servir seus companheiros, Scarpa tem se destacado também pelas infiltrações na área adversária e pelos gols nos últimos meses. Foi o segundo dele no Brasileiro, o sexto na atual temporada.

Titular em oito das nove partidas do Palmeiras na competição, ele deu cinco assistências no campeonato. Dessa forma, somando gols e passes para os companheiros marcarem, Scarpa participou de 43,7% dos gols do time alviverde na competição (7 de 16).

Fundamental com Abel Ferreira, Scarpa se apresentou aos companheiros e participou das melhores jogadas ofensivas do Palmeiras, que teve neste domingo vários desfalques, entre eles Luiz Adriano (lesionado), Gustavo Gómez, Matías Viña e Weverton (convocados para a Copa América) e Patrick de Paula (suspenso).

Mesmo assim, a qualidade do elenco palmeirense se sobressaiu, e o clube chegou a sua sexta vitória em nove jogos no campeonato. Embalada, a equipe de Abel conquistou cinco triunfos nas últimas seis partidas do Brasileiro

O Palmeiras também ampliou sua invencibilidade contra o adversário no Recife, que já perdura há sete anos. A última vitória do Sport sobre os palmeirenses jogando na Ilha do Retiro aconteceu em 2014. Desde então, são cinco derrotas e um empate.

Um dos artilheiros da equipe paulista na temporada com oito gols, Rony se recuperou de dores na coxa e entrou na partida durante o segundo tempo, mas teve atuação apagada.

Na próxima rodada, o time alviverde enfrenta o Grêmio, na quarta (7), no Allianz Parque. No mesmo dia, o Sport tenta sair da parte de baixo da tabela, fora de casa, contra o Atlético-GO.

SPORT

Mailson; Hayner, Rafael Thyere, Sabino e Júnior Tavares; Marcão e Zé Welison; Neílton (Paulinho Moccelin), Thiago Neves e Everaldo (Tréllez); André (Maxwell). T.: Umberto Louzer.

PALMEIRAS

Jailson; Marcos Rocha, Luan, Felipe Melo e Renan; Danilo e Zé Rafael (Gabriel Menino); Gustavo Scarpa (Danilo Barbosa, 21'/2ºT), Raphael Veiga (Rony) e Breno Lopes (Willian); Deyverson (Victor Luís, 37'/2ºT). T.: Abel Ferreira.

Estádio: Ilha do Retiro (PE)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira - AB/RN

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Lorival Candido das Flores (RN)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS), Lucio Beiersdorf Flor - AB/RS e Paulo Jorge Alves (RJ)

Público/renda: Portões fechados

Cartões amarelos: Zé Welison (SPO); Marcos Rocha (PAL)

Gols: Gustavo Scarpa (PAL), aos 38min do 1ºT.