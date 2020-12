Saul Klein é afastado da Ferroviária S/A após acusações de estupro

O filho do fundador das 'Casas Bahia' e gestor da Ferroviária, Saul Klein, informou na tarde desta sexta-feira (25) seu afastamento do clube. O comunicado foi feito através de nota oficial pelas redes da Locomotiva.

De acordo com o Sistema Globo, Klain foi acusado de estupro e aliciamento por 14 mulheres após a torcida organizada da Ferroviária divulgar um manifesto pedindo o afastamento dele.

Nota oficial – Ferroviária comunica afastamento de Saul Klein.



Por meio de nota, Saul Klein, membro do comitê gestor da Ferroviária Futebol S/A, comunica afastamento de suas atividades na instituição.



Confira a nota: https://t.co/UBoook5bp1 pic.twitter.com/ECwv1gNQYX — Ferroviária (@afeoficial) December 25, 2020

Confira na íntegra a nota de Saul Klein sobre seu afastamento da Ferroviária:

Eu, SAUL KLEIN, informo que estou me desligando, temporariamente, do Comitê Gestor de Futebol da Ferroviária. O motivo dessa decisão é uma investigação em andamento na Polícia e para a qual devo priorizar a minha atenção, em defesa da integridade da minha história e da minha família.

A partir do momento em que a verdade for restabelecida e reconhecida minha inocência, voltarei a trabalhar, com todo afinco, pelos interesses da Ferroviária.

Saul Klein.