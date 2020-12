Para fugir da degola, Vasco desafia tabu contra o Athletico-PR

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vasco enfrenta o Athletico-PR neste domingo (27), às 18h15, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca tenta quebrar um tabu de 13 anos sem triunfar na casa do adversário.

A última vitória vascaína como visitante diante do Athletico-PR aconteceu em 2007, pela Copa Sul-Americana. Depois disso, houve sete vitórias dos rubro-negros e cinco empates.

O Vasco vem de vitória sobre o Santos e precisa de um novo resultado positivo para embalar na luta contra o rebaixamento.

A equipe cruz-maltina terminou a rodada passada em 17º lugar, com 28 pontos, e tem grande chance de deixar a zona de rebaixamento em caso de uma nova vitória.

Para essa partida, o Vasco não contará com o meia Benítez, cujo contrato se encerrou com o clube carioca. Outro desfalque é o zagueiro Jadson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Em compensação, o técnico Ricardo Sá Pinto contará com o retorno do meio-campista Léo Gil e do lateral esquerdo Neto Borges. O atacante Talles Magno também volta a ser opção.

O Athletico-PR também está na parte de baixo da tabela. A equipe de Paulo Autuori soma 31 pontos e precisa se distanciar da zona de rebaixamento. Na rodada passada, venceu o RB Bragantino por 1 a 0 fora de casa.

ATHLETICO-PR

Santos; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno, Abner; Richard, Christian, Léo Cittadini, Nikão; Renato Kayzer, Carlos Eduardo. T.: Paulo Autuori

VASCO

Fernando Miguel; Léo Matos, Marcelo Alves, Leandro Castan, Neto Borges; Andrey, Marcos Júnior (Juninho), Léo Gil, Carlinhos; Vinícius, Cano. T.: Ricardo Sá Pinto

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Horário: 18h15 deste domingo

Juiz: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)