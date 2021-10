São Paulo visita o Bragantino em momento de alta para Igor Gomes

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma das partes da engrenagem do motor do time de Rogério Ceni, Igor Gomes caminha para sequência inédita na temporada. Ao entrar em campo desde o início contra o Red Bull Bragantino, o jovem meia será titular do São Paulo pela quinta partida consecutiva no ano. O duelo em Bragança Paulista acontece neste domingo (24), às 18h15, pela 28ª rodada do Brasileirão.

A sequência demonstra uma mudança de patamar de Igor Gomes na temporada. No período em que Hernán Crespo comandou o Tricolor, a situação do meia variava constantemente. Foram 39 jogos, sendo 23 como titular. Na reta final do argentino, porém, o jovem chegou a ficar quatro partidas seguidas começando no banco de reservas.

Nos dois últimos jogos de Crespo, contra Santos e Cuiabá, Igor Gomes foi titular em uma posição diferente da que estava acostumado. Com Igor Vinicius machucado e sem confiar no colombiano Orejuela, o treinador argentino colocou o meia na lateral-direita.

"Eu trabalho para ter oportunidades. Quando o Crespo precisou de um lateral, ele pediu, e eu topei, lógico. Time que eu gosto, grupo que eu gosto. Versatilidade só faz quem consegue. Eu posso jogar de 8, de beirada, na lateral. Meu objetivo é sempre ajudar", explicou Igor Gomes sobre a situação ao "Bem, Amigos".

Com a chegada de Rogério Ceni, Igor Gomes não apenas voltou ao meio de campo como se tornou fundamental neste início. Ele foi um dos destaques contra Ceará e Corinthians, ao lado de Gabriel Sara e Liziero, outras duas crias de Cotia.

"Eu procuro me preocupar com as coisas que eu controlo. Tive chances, joguei muito com o Diniz. Tive minhas chances com o Crespo, joguei a final do Paulista. Comecei jogando com o Rogério. Eu tento me preocupar com meu trabalho, isso me cobro muito, e faço. Agora, o treinador escalar eu não posso fazer", prosseguiu.

Provavelmente com Igor Gomes mais uma vez titular, o São Paulo enfrenta o Red Bull Bragantino, podendo se aproximar das posições que levam à próxima Libertadores. O time do Morumbi está na 12ª colocação, com 34 pontos, seis a menos que o Corinthians, primeiro time na zona que leva para a fase preliminar do torneio continental.