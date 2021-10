Rebeca domina no salto e se torna campeã mundial de ginástica

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Medalhista olímpica de ouro no salto há menos de três meses, a ginasta Rebeca Andrade agora também é campeã mundial no aparelho. Neste sábado (23), a brasileira confirmou o favoritismo e venceu com sobras a prova no Campeonato Mundial de Kitakyushu, no Japão.

A média de seus dois saltos foi 14,966, bem acima da segunda colocada, a italiana Asia D'Amato, com 14,083. Na classificação, Rebeca já havia ficado confortavelmente à frente das concorrentes, com média 14,800.

A russa Angelina Melnikova, única entre as outras finalistas dos Jogos de Tóquio a também marcar presença na final em Kitakyushu, foi bronze (13,966).

A brasileira de 22 anos conquistou sua primeira medalha em Mundiais e se juntou a outros quatro representantes do país que já obtiveram a primeira posição: Daiane dos Santos, Diego Hypolito, Arthur Zanetti e Arthur Nory.

Na ginástica feminina, o Brasil tinha até então duas medalhistas além de Daiane, ouro no solo em 2003: Jade Barbosa, com dois bronzes, um deles também no salto, em 2010, e Daniele Hypolito, prata no solo em 2001.

O primeiro Mundial após as Olimpíadas costuma ser desfalcado de estrelas e tem apenas as disputas individuais. Esta é a primeira vez desde 1996 que a competição é realizada no mesmo ano dos Jogos Olímpicos, em razão das mudanças de calendário provocadas pela pandemia.

Sem Simone Biles na disputa, Rebeca é tratada como principal nome do evento, ao lado do atleta da casa Daiki Hashimoto, e justificou neste sábado seu novo papel como celebridade do esporte.

Por opção dela e da Confederação Brasileira de Ginástica antes da competição, Rebeca não se apresentou no solo. Com isso, também não disputou medalha no individual geral (em que as ginastas competem nos quatro aparelhos).

A performance no tablado é a mais exigente para os joelhos, parte do corpo especialmente sensível para a atleta. Ela já passou por três cirurgias no joelho direito e, por causa disso, perdeu os Mundiais de 2015, 2017 e 2019.

Agora, além de aproveitar o momento especial de brilho na carreira, ela também deseja se poupar com os Jogos Olímpicos de Paris-2024 na mira.

Ainda nesta manhã, a partir das 6h25, Rebeca disputará a final nas barras assimétricas, em que também avançou na primeira posição na classificatória. Caso suba ao pódio novamente, será a primeira atleta do país a fazer isso duas vezes numa mesma edição do Mundial.

Neste domingo (24), ela se apresentará na final da trave, em que não é favorita --passou com a última nota na classificatória.

Brasileiros medalhistas em Mundiais de ginástica

Ouro

Daiane dos Santos - solo - Anaheim (EUA)/2003

Diego Hypolito - solo - Melbourne (AUS)/2005

Diego Hypolito - solo - Stuttgart (ALE)/2007

Arthur Zanetti - argolas - Antuérpia (BEL)/2013

Arthur Nory - barra fixa - Stuttgart (ALE)/2019

Rebeca Andrade - salto - Kitakyushu (JAP)/2021

Prata

Daniele Hypolito - solo - Ghent (BEL)/2001

Diego Hypolito - solo - Aarhus (DIN)/2006

Arthur Zanetti - argolas - Tóquio (JAP)/2011

Arthur Zanetti - argolas - Nanning (CHN)/2014

Arthur Zanetti - argolas - Doha (QAT)/2018

Bronze

Jade Barbosa - individual geral - Stuttgart (ALE)/2007

Jade Barbosa - salto - Roterdã (HOL)/2010

Diego Hypolito - solo - Tóquio (JAP)/2011

Diego Hypolito - solo - Nanning (CHN)/2014