São Paulo vira no final contra o Carajás e garante classificação na Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo sofreu até o final e arrancou uma virada heroica por 3 a 2 contra o Carajás, na noite deste sábado (6), pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara.

Com o resultado no Grupo 7, o São Paulo foi a seis pontos e garantiu vaga no mata-mata junto com a líder Ferroviária, também já classificada antecipadamente.

Já o Carajás permaneceu sem pontuar, assim como o lanterna Porto Vitória.

Na última rodada, o Tricolor Paulista encara a Ferroviária pela liderança do grupo na próxima terça-feira (9), às 19h15 (de Brasília), enquanto o Carajás enfrenta o Porto Vitória, no mesmo dia, às 17h.

Como foi o jogo

Apesar de ser o "azarão", o Carajás foi bem mais eficiente que o São Paulo em primeiro tempo movimentado. O clube de Belém, do Pará, fez dois gols logo no começo, aos 15 e 19, e segurou bem o resultado. O tetracampeão da Copinha correu atrás do prejuízo, mas esbarrou na falta de organização.

O segundo tempo teve retranca do Carajás e maior iniciativa do São Paulo, que conseguiu a virada no final. Depois de um período mais morno, os tricolores diminuíram com Faisal, aos 20. Com maior pressão ofensiva, Caio, de pênalti, aos 40, e Palmberg, um minuto depois, garantiram o triunfo tricolor com emoção.

Gols e lances importantes

1x0: Carajás surpreendeu e abriu o placar. Após sofrer alguns chutes perigosos do São Paulo, o time paraense foi para cima e conseguiu um escanteio. João Vitor, conhecido como Valdívia, recebeu curto na direita e chutou cruzado. A bola passou por todo mundo antes de morrer no fundo das redes na marca dos 15 minutos.

2x0: defesa são-paulina vacilou e Carajás fez o segundo. Aos 19, após falha defensiva do São Paulo, o Carajás recuperou a bola e invadiu a área. Wellington finalizou, Leandro espalmou, e Davi Lucas aproveitou o rebote para escorar.

2x1: São Paulo diminuiu. Mesmo com dificuldades, o ataque tricolor encaixou por volta da metade da etapa complementar, e Faisal recebeu na grande área para bater de primeira no cantinho.

2x2: empate na base do sofrimento. Aos 39, Eric tocou com a mão dentro da área e o juiz assinalou pênalti. Caio foi para a cobrança e bateu no meio, alto, sem chances para Alyson.

2x3: virada relâmpago do São Paulo com golaço de cobertura. Aos 41, Palmberg recebeu no lado da área e acabou finalizando para o gol sem querer, ao tentar um cruzamento.