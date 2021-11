São Paulo vence o Sport por 2 a 0 e se afasta do Z4 do Brasileirão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo está cada vez mais próximo de garantir sua permanência na Série A do Brasileirão no ano que vem. Na noite deste sábado (27), o Tricolor bateu o Sport, por 2 a 0, com gols de Calleri e Gabriel Sara, e chegou aos 45 pontos ganhos na elite do futebol nacional. Com o revés no estádio do Morumbi, o Leão da Ilha estacionou nos 33 pontos e se afundou na vice-lanterna.

Apoiado por mais de 35 mil pessoas, o São Paulo partiu para o ataque desde o início da partida, conseguiu uma alta produção ofensiva, mas encontrou dificuldades para bater o Sport. No primeiro tempo, o time nordestino chegou a ser melhor na partida, porém não conseguiu vencer Tiago Volpi. Na etapa final, o Tricolor conseguiu dois gols e faturou a vitória em casa.

JOGO

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio entre as equipes, embora com propostas diferentes. O São Paulo se lançou ao ataque e ofereceu perigo ao goleiro Mailson. Em contrapartida, deu espaços para o Sport contra-atacar e, por muito pouco e graças ao trabalho de Tiago Volpi, o Leão da Ilha não saiu na frente no Morumbi.

Na etapa final, Rogério Ceni mandou o argentino Benítez a campo e o jogo mudou. O São Paulo abriu o placar com Calleri e depois passou a controlar as ações da partida. O Sport precisou sair para buscar o empate e deu espaços para o time da casa oferecer perigo a Mailson. No fim, Gabriel Sara decretou o resultado na noite deste sábado.

Hernanes

Ídolo da torcida do São Paulo pelo futebol apresentado nas temporadas 2007 e 2008, e também em 2017 quando foi o protagonista da equipe que salvou o Tricolor do rebaixamento no segundo turno do Brasileirão, o meia Hernanes foi escalado como titular do Sport e aplaudido pelos são-paulinos no Morumbi durante o jogo. Ao sair de campo, ainda no segundo tempo, o Profeta foi ovacionado pelo público presente no estádio.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2x0 SPORT

Data: 27/11/2021

Local: estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Hora: 21h30 (de Brasília)

Cartões amarelos: Gustavo Oliveira (Sport)

Gols: Calleri, aos 4 minutos do 2º tempo e Gabriel Sara, aos 34 minutos do 2º tempo, ambos para o São Paulo

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Igor Vinícius, Miranda, Arboleda e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Gabriel Sara (Bruno Alves), Igor Gomes e Vitor Bueno (Benítez); Rigoni (Juan) e Calleri (Marquinhos). Técnico: Rogério Ceni.

SPORT

Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Zé Welison, Marcão, Hernanes (Paulinho Moccelin), Everton Felipe e Gustavo (Luciano Juba); Mikael. Técnico: Gustavo Florentín.