São Paulo vence o Athletico por 2 a 1 no Morumbis

O São Paulo deu o primeiro passo rumo às quartas de final da Copa do Brasil ao vencer o Athletico Paranaense por 2 a 1 em um duelo disputado no Morumbis, nesta quinta-feira (31). Em uma noite que parecia caminhar para uma vitória tranquila, o time da casa abriu uma boa vantagem, mas viu o adversário reagir no final e manter a emoção para o jogo de volta. Com gols de Pablo Maia e Ferreira, o Tricolor dominou boa parte da partida, mas o gol de Viveros para o Furacão no apagar das luzes mudou o cenário e promete um segundo confronto eletrizante.

O primeiro tempo no Morumbis foi marcado por um domínio claro do time da casa. Mesmo com uma chance perigosa do Athletico em uma cabeçada de Alan Kardec, o São Paulo controlou as ações e impôs seu ritmo de jogo. A recompensa veio com um golaço de Pablo Maia, que acertou um chute firme de fora da área para abrir o placar. O gol, o primeiro do meia na temporada, inflamou a torcida, que viu o Tricolor criar mais oportunidades e ir para o intervalo com a vantagem mínima, mas com a sensação de que o resultado poderia ser ainda melhor.

Na volta para a segunda etapa, o São Paulo manteve a pressão e, mesmo com o Athletico tentando equilibrar as ações, seguiu criando as melhores chances. O segundo gol veio aos 31 minutos, em uma jogada individual de Rodriguinho, que deixou dois marcadores para trás e serviu Ferreira, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol, marcando seu sétimo na temporada. Quando a vitória parecia consolidada, o Athletico mostrou força e, com Viveros aproveitando um cruzamento de Benavídez, diminuiu o placar no final da partida, reacendendo a esperança para o jogo de volta.

Agora, a decisão se transfere para a Ligga Arena, em Curitiba, na quarta-feira, às 19h30 (de Brasília).