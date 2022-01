São Paulo vê salário como maior entrave para contratar Soteldo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo ainda não desistiu da tentativa de contratar o venezuelano Yefferson Soteldo. O time do Morumbi segue em conversas com o Toronto FC, atual clube do jogador, e tenta encontrar maneiras de viabilizar o negócio. Por ora, o clube considera como maior dificuldade bancar o alto salário recebido pelo atacante.

Soteldo tem um dos vencimentos mais altos do elenco do Toronto FC. O jogador de 24 anos pertence a lista de "designated players" da equipe, que são os atletas com autorização para receberem acima do teto salarial determinado pela MLS. Além de Soteldo, os outros da equipe são o espanhol Alejandro Pozuelo e o estadunidense Jozy Altidore.

A engenharia para viabilizar Soteldo é parecida com a tentativa feita por Douglas Costa. O São Paulo espera acertar com um parceiro que aceite arcar com a totalidade ou, pelo menos, com boa parte dos salários do jogador.

Pelo lado do jogador, não há pressa para definir o futuro, seja com o São Paulo ou com qualquer outro clube. A reportagem ouviu de integrantes do estafe de Soteldo que o foco atual é na pré-temporada que será feita com o Toronto. Ele tem contrato com o clube canadense até o fim de 2024.

O sentimento de que a negociação não deverá ser rápida também ronda o Morumbi. O departamento de futebol aguarda o andamento das conversas enquanto mantém as conversas com Douglas Costa. O entendimento é de que será possível trazer apenas um jogador com investimento alto. O atacante ainda tem contrato com o Grêmio e precisaria rescindir em Porto Alegre antes de avançar nas tratativas com o São Paulo.

Independentemente de quem seja o alvo, o São Paulo tem tempo para negociar. A janela de transferências brasileira abre apenas no dia 19 de janeiro e fecha em 12 de abril. O primeiro compromisso do time do Morumbi será no dia 27 de janeiro, quando estreia no Paulistão contra o Guarani.