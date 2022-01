Pai diz que Novak Djokovic está 'mantido em cativeiro' na Austrália

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A retenção de Novak Djokovic na Austrália segue repercutindo pelo mundo. A família do tenista número um realizou uma coletiva de imprensa na Sérvia para protestar contra a decisão das autoridades australianas de impedir a entrada do atleta no país. Segundo o jornal australiano The Age, o pai da estrela do tênis, Srdjan Djokovic, afirmou que seu filho está sendo "mantido em cativeiro". "Novak é a Sérvia, e a Sérvia é Novak. Estão pisando na Sérvia, no povo sérvio, ao fazerem isso. O líder daquela terra distante, Scott Morrison, ousou atacar Novak e o expulsar antes de ele chegar ao país. Eles queriam acertá-lo no joelho, e não apenas ele, mas nossa bela Sérvia", disse. A estrela do tênis teve sua isenção médica negada para poder disputar o Aberto da Austrália sem se vacinar. Nesta quinta-feira (6), o governo australiano decidiu não expulsar Djokovic até sua audiência, prevista para a próxima segunda (10). Enquanto isso, ele permanecerá retido em um centro de imigração no país. O irmão do tenista, Djordje, disse que a detenção de Djokovic é "o maior escândalo esportivo e diplomático". "Ele foi levado para um centro com um quarto sujo sem seus pertences, que seriam devolvidos a ele depois de seu retorno à Europa. Ele foi tratado como um criminoso", disse. Ainda nesta quinta, o presidente Sérvio, Aleksandar Vunic, acusou as autoridades australianas de "maus-tratos" e "perseguição política" com o jogador. O local para o qual o tenista foi transferido, o Hotel Park, é conhecido como "infame".

