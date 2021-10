São Paulo vê Luan avançar em recuperação, mas mantém dúvida sobre Nestor

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A três dias de enfrentar o Internacional no Morumbi, o técnico Rogério Ceni ainda tem algumas dúvidas vindas do departamento médico. Rigoni e Calleri ainda não treinam totalmente com elenco, enquanto Rodrigo Nestor tenta se recuperar de um desconforto no tornozelo direito.

O meio-campista indica sentir dores desde que sofreu uma pancada na derrota para o Red Bull Bragantino no último domingo (24). Desde então, ele vem fazendo alguns trabalhos específicos. Titular na última rodada, ele é dúvida para o duelo da próxima rodada.

No caso de Rigoni e Calleri, as situações de ambos permaneceram no treino desta quinta-feira (28) as mesmas do dia anterior. Rigoni fez parte da atividade com o grupo e o restante individualmente. Já Calleri passou o tempo todo separado dos demais jogadores do São Paulo.

A boa notícia vem com Luan. O volante avançou na recuperação depois de ter sofrido uma avulsão tendínea no músculo da coxa esquerda. Ele começou a correr no gramado acompanhado de um fisioterapeuta, mas ainda não tem previsão de retorno.