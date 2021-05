São Paulo usa reservas para estreia na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo vai preservar seus principais jogadores na estreia na Copa do Brasil. O time tricolor enfrenta o 4 de Julho, nesta terça-feira (1º), às 21h30 no estádio Albertão, em Teresina (PI), e deixou seus titulares fora da viagem.

O motivo é a sequência de partidas que o São Paulo vem disputando desde a reta final do Campeonato Paulista. Agora, a ordem é dedicar a preparação para o Campeonato Brasileiro. Depois de estrear com empate com o Fluminense no sábado passado (29), o Tricolor enfrentará o Atlético-GO no dia 5, em Goiânia (GO).

Na Copa do Brasil, título que o São Paulo ainda não tem em sua galeria, o jogo contra o 4 de Julho será o primeiro do Tricolor em 2021. A equipe entrou diretamente na terceira fase por ser um dos brasileiros participantes da Copa Libertadores da América. A partida de volta contra os piauienses acontece no dia 8.

Para o jogo de ida, o técnico Hernan Crespo deve escalar quase o mesmo time que encarou o Sporting Cristal, há uma semana, no último jogo da fase de grupos da Libertadores. Os destaques são o meio-campista Rodrigo Nestor, o zagueiro Bruno Alves e os atacantes Vitor Bueno e Rojas.

O São Paulo terá a seguinte escalação para enfrentar o 4 de Julho: Lucas Perri, Diego Costa, Rodrigo Freitas, Bruno Alves; Orejuela, Rodrigo Nestor, Shaylon, Talles Costa, Welington; Rojas, Vitor Bueno. T.: Hernan Crespo.

Estádio: Albertão, em Teresina (PI)

Horário: 21h30 desta terça-feira

Juiz: Zandick Gondim Alves Jr. (RN)