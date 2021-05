Copa América no Brasil vira piada e rende memes na web: 'Cloroquito'

Em meio a mais de 462 mil mortes por Covid-19, o Brasil deve sediar a Copa América que começa no dia 13 de junho. O anúncio feito pela Conmebol, nesta segunda-feira (31) causou indignação nos internautas e rendeu críticas na web. Além disso, uma série de memes bombou nas redes sociais com o "novo mascote" do torneio.

De acordo com UOL, o Brasil ocupa o 2° lugar no mundo com mais óbitos em decorrência da doença e cientistas ainda apontam a possibilidade de uma terceira onda devido ao aumento de casos de coronavírus no país.

Confira os memes;

Fica aqui minha proposta de Mascote pra Copa America 2021



To pensando em chamar de 'SEU VÔ MORTINHO PRO NEYMAR FAZER GOLZINHO', muito longo? pic.twitter.com/yNt1J5Ir67 — SAVRON (@VSavron) May 31, 2021

Saiu novo logo da Copa América Conmebol Brasil 2021 pic.twitter.com/7imfrYA89b — Cris (@crisvector) May 31, 2021