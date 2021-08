São Paulo tenta se afastar das últimas posições em partida com o Sport

Enquanto os dois correm para ficarem à disposição de Crespo, o técnico argentino já sabe que não poderá contar com outros dois jogadores. O lateral Welington ainda trata uma lesão na coxa e ficou o treino todo desta sexta no Reffis. Já o atacante Marquinhos se recupera de um estiramento na coxa e fez uma atividade individual.

Já Benítez sofreu uma lesão no músculo adutor da perna esquerda na semana passada. Ele chegou a ficar no banco de reservas contra o Palmeiras, pela Libertadores, mas não tinha condições de entrar em campo.

Para o duelo de domingo, o clube espera contar com Martín Benítez e Luciano. Os dois treinaram com bola com o restante do elenco, nesta sexta (20), mas realizaram um complemento interno na sequência e continuam como dúvidas.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Eliminado da Libertadores, mas em evolução no Brasileiro, o São Paulo tenta se afastar das últimas posições neste domingo (22), em jogo contra o Sport, na Ilha do Retiro, a partir das 20h30, pela 17ª rodada.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.