Palmeiras tenta se reabilitar no Brasileiro diante do Cuiabá

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após avançar na Libertadores, o Palmeiras busca se reabilitar no Brasileiro, neste domingo (22), em partida com o Cuiabá, no Allianz Parque, a partir das 11h.

O Palmeiras inicia a 17ª rodada ainda na vice-liderança, com 32 pontos, mas vem de sequência negativa no campeonato, com derrotas para Fortaleza e Atlético-MG, ambos adversários diretos do clube na disputa pelo título.

Agora, o time tenta aproveitar o embalo após a vitória sobre o São Paulo, que valeu a ida à semifinal da Libertadores, para voltar a vencer no Nacional e continuar próximo do Atlético-MG, líder com 37 pontos.

Contra o time mato-grossense, porém, o Palmeiras não contará com o técnico Abel Ferreira e o auxiliar João Martins, que foram expulsos contra o Atlético-MG e cumprem suspensão. Outro suspenso é Patrick de Paula, também por ter levado cartão vermelho.

Sem desfalques entre os titulares, a tendência é que o time vá a campo com a mesma formação utilizada na terça (13). Assim, deve atuar com Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Renan; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu; Wesley e Rony.

O Cuiabá é o 16º colocado, com 17 pontos, e vem de derrota em casa para o Grêmio.

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Horário: 11h (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)