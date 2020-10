São Paulo tenta quebrar jejum contra o Grêmio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo recebe o Grêmio neste sábado (17), às 21h (SporTV), no Morumbi, com a missão de quebrar um jejum de vitórias contra o rival, que perdura desde 2015. Se conseguir, a equipe de Fernando Diniz mantém o bom momento e tem a chance de encostar ainda mais nos líderes do Campeonato Brasileiro.

O São Paulo ainda era comandado pelo colombiano Juan Carlos Osorio quando ganhou do Grêmio pela última vez, por 2 a 1, em confronto pela pela 25ª rodada da edição de 2015 da Série A. Na ocasião, o duelo foi disputado em Porto Alegre.

Desde então, foram mais oito confrontos entre os dois times, com quatro vitórias gremistas e quatro empates. No ano passado, a equipe tricolor empatou sem gols em casa e perdeu fora por 3 a 0. Na última derrota, o São Paulo já estava sob o comando de Fernando Diniz.

O São Paulo não perde há oito partidas pelo Brasileirão -quatro vitórias e quatro empates- e está no bloco de cima da tabela de classificação. O time tricolor soma 26 pontos e tem cinco de desvantagem para o líder Atlético-MG, além de uma partida a menos também.

O problema do técnico Fernando Diniz está na lateral direita, pois Igor Vinícius e Juanfran estão contundidos. Com isso, Tchê Tchê deve ocupar o setor e fazer revezamento com Daniel Alves.

O Grêmio, com 20 pontos, vem de vitória sobre o Botafogo. O time de Renato Gaúcho conta com um desfalque no ataque, pois Diego Souza foi expulso contra os cariocas. Isaque fará sua função. Kannemann deve voltar à zaga para formar dupla com Geromel.

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Tchê Tchê (Daniel Alves), Diego Costa, Bruno Alves, Reinaldo; Luan, Daniel Alves (Tchê Tchê), Igor Gomes, Gabriel Sara; Luciano, Brenner. T.: Fernando Diniz

GRÊMIO

Vanderlei; Victor Ferraz (Orejuela), Geromel, Kannemann, Diogo Barbosa (Cortez); Lucas Silva, Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Pepê; Isaque. T.: Renato Gaúcho

Estádio: Morumbi, em São Paulo

Horario: 21h deste sábado

Juiz: Rafael Traci (SC)