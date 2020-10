Com nova aposta em Luan, São Paulo enfrenta o Grêmio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Aos 21 anos, Luan se tornou a peça que sustenta o meio-campo do São Paulo. Em meio à fase mais crítica do time sob o comando de Fernando Diniz, o volante retomou a condição de titular e já engatou uma série de três partidas na condição.

Porém, o que impedia o técnico de utilizá-lo com mais frequência na equipe? A preferência da comissão técnica por uma saída de bola trabalhada fez com que o jovem perdesse espaço em 2020. Diniz rodou as peças no setor e passou a utilizar Tchê Tchê na função. Sem tantas chances, Luan chegou a ser cogitado até no Portimomense, de Portugal.

No entanto, depois de uma sequência de sete jogos sem vencer e a eliminação na fase de grupos da Copa Libertadores, o treinador precisou mudar a forma de atuar do time e deu uma nova oportunidade ao atleta.

Escalado à frente da defesa, o jogador encontra mais facilidade para participar da construção de jogadas ao lado de Daniel Alves e Diego Costa. A presença da dupla ao seu lado no início do jogo defensivo são-paulino tem facilitado a forma de atuar, o que pode ser atestado pelos números.

Na vitória diante do Atlético-GO, Luan acertou 43 dos 44 passes que realizou em campo. O índice de acertos foi reduzido no triunfo sobre o Palmeiras, mas se manteve elevado — 93%. Foram 50 passes corretos em 54 tentativas no Choque-Rei disputado no Allianz Parque. No empate com o Fortaleza, o garoto teve 96% de aproveitamento no quesito, 74 certos em 77 oportunidades.

A necessidade de escalar um meio-campista com características mais defensivas e a evolução nos passes, o que influencia diretamente na ideia de jogo adotada pela comissão técnica de Fernando Diniz, transformaram Luan em peça importante no meio de campo da equipe, ao lado de Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes.

Neste sábado (17), às 21h, Luan tem mais uma oportunidade para mostrar seu valor. O São Paulo enfrenta o Grêmio, no Morumbi, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O São Paulo não perde há oito partidas pelo Brasileirão -quatro vitórias e quatro empates- e está no bloco de cima da tabela de classificação. O time tricolor soma 26 pontos e tem cinco de desvantagem para o líder Atlético-MG, além de uma partida a menos também.

O problema do técnico Fernando Diniz está na lateral direita, pois Igor Vinícius e Juanfran estão contundidos. Com isso, Tchê Tchê deve ocupar o setor.

O Grêmio, com 20 pontos, vem de vitória sobre o Botafogo. O time de Renato Gaúcho conta com um desfalque no ataque, pois Diego Souza foi expulso contra os cariocas. Isaque fará sua função.

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Tchê Tchê (Daniel Alves), Diego Costa, Bruno Alves, Reinaldo; Luan, Daniel Alves (Tchê Tchê), Igor Gomes, Gabriel Sara; Luciano, Brenner. T.: Fernando Diniz

GRÊMIO

Vanderlei; Victor Ferraz (Orejuela), Geromel, Kannemann, Diogo Barbosa (Cortez); Lucas Silva, Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Pepê; Isaque. T.: Renato Gaúcho

Estádio: Morumbi, em São Paulo

Horario: 21h deste sábado

Juiz: Rafael Traci (SC)