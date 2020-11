São Paulo tem retorno Bruno Alves, afastado após familiar ter Covid-19

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo sinalizou ter novidades para enfrentar o Goiás na quinta-feira (3), em jogo adiado da primeira rodada do Brasileiro.

Lucas Perri, Bruno Alves, Paulinho Boia, Jonas Toró, Gonzalo e Igor Vinícius participaram do treino nesta segunda-feira (30) e devem ficar à disposição de Fernando Diniz.

Paulinho Boia estava em fase de transição após ficar sob os cuidados do departamento médico. Toró se recuperou de entorse no joelho, Igor Vinícius deixou de sentir desconforto muscular, e Gonzalo já estava à disposição da comissão técnica, mas fazendo reforço muscular.

O zagueiro Bruno Alves, por sua vez, ficou fora das últimas duas rodadas depois de um familiar ser infectado pelo novo coronavírus. O defensor se isolou por precaução e está à disposição da comissão técnica.

Walce e Liziero são as duas ausências no elenco comandado por Fernando Diniz. Os dois jogadores ainda estão sob cuidados do departamento médico e não têm previsão para retorno aos gramados.

Diego Costa, que cumpriu suspensão automática na vitória por 3 a 1 sobre o Bahia no último sábado (28), volta a ficar à disposição da comissão técnica para o próximo jogo. O zagueiro, inclusive, deve ser titular do time de Diniz.