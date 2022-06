São Paulo sofre com lesões e não deve ter 'reforços' contra o Palmeiras

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo sofre com jogadores no departamento médico e terá muitos desfalques para enfrentar o Palmeiras nesta segunda-feira (20), no Morumbi, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após perder a invencibilidade de 15 jogos, o São Paulo ocupa atualmente o sétimo lugar, com 18 pontos. O Palmeiras é o líder, com 25.

Gabriel Sara (cirurgia no tornozelo direito), Nikão (dores no tornozelo esquerdo), Talles Costa (entorse no tornozelo direito), Alisson (entorse no joelho direito), Moreira (entorse no tornozelo esquerdo), Andrés Colorado (lesão muscular no reto femoral direito), Caio (lesão no ligamento cruzado do joelho direito) e Luan (sequela de lesão no adutor esquerdo) estão fora e não têm previsão de retorno.

Diante desses problemas físicos, o técnico Rogério Ceni perdeu a possibilidade de poupar jogadores. Há pouco tempo, o São Paulo montava logísticas para dois grupos diferentes atuarem entre Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Agora é torcer para ninguém mais se machucar.

"Todo elenco que a gente tinha à disposição estava presente [contra o Botafogo]. A gente não tem como fugir disso aqui. Na Sul-Americana, a gente podia viajar com um time e deixar o outro treinando. Hoje viajamos com 21 jogadores e os outros estão lesionados. O material que temos hoje é esse. Agora é tentar recuperar eles para jogar contra o Palmeiras", disse Ceni.

"É jogo duro, vamos tentar recuperar os jogadores, mas não temos ninguém para voltar. Alisson, Sara, Nikão, Colorado, Caio não voltam. Temos muitos jogadores fora sem perspectiva de volta. O que temos é isso aqui e vamos tentar recuperar para competir", completou.

O São Paulo tem todos esses problemas, mas poderia ter mais. Pendurados, André Anderson, Léo e Luciano não levaram cartão amarelo contra o Botafogo e estarão à disposição diante do Palmeiras.

Uma provável escalação inicial do São Paulo tem: Jandrei; Diego Costa, Arboleda e Léo; Igor Vinicius (Rafinha), Igor Gomes, Rodrigo Nestor, Patrick (Pablo Maia) e Reinaldo (Welington); Luciano e Calleri.

O Palmeiras, por sua vez, vai a campo sem o técnico Abel Ferreira, que recebeu diagnóstico positivo de Covid-19 e cumpre período de isolamento. O time será comandado interinamente pelo auxiliar-técnico e preparador físico João Martins.

Os outros desfalques do time alviverde são o volante Zé Rafael, que tomou o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão, o lateral Marcos Rocha e o meia Raphael Veiga, que seguem em recuperação física. Uma possível escalação palmeirense tem: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Danilo, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Gabriel Veron, Dudu e Rony.

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Horário: Às 20h (de Brasília) desta segunda-feira (20)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

VAR: Rafael Traci (SC)

Transmissão: Premiere