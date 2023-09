São Paulo se aproxima de patrocínio pontual para final da Copa do Brasil

O São Paulo ainda tem mais propriedades para negociar e conversas em andamento com interessados. Fora a LG, as demais negociações ainda estão em estágio inicial.

O time tricolor e a empresa estão próximos de fechar um acordo que envolve propriedade na camisa, camarote e redes sociais. A marca deve estampar as omoplatas do uniforme.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo tem conversas avançadas com a LG para fechar um patrocínio pontual para as partidas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo.

