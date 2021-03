São Paulo se acerta com Cruzeiro e contrata Orejuela até o fim de 2024

Depois de defender o Grêmio por empréstimo no ano passado, Orejuela voltou ao Cruzeiro. Os gaúchos tentaram a contratação do atleta e chegaram a firmar negócio. Porém, os mineiros modificaram os moldes do acordo sem aviso prévio, o que fez melar as tratativas.

O Cruzeiro adquiriu, em janeiro de 2020, 50% dos direitos econômicos de Orejuela por 1,5 milhão de dólares (R$ 6 milhões à época). A outra fatia dos direitos do colombiano ficou desde então com o Ajax.

Orejuela tinha contrato na Toca da Raposa II até dezembro de 2023. O jogador possuía aumento salarial progressivo no acordo estabelecido com o Cruzeiro, o que era um empecilho ao clube celeste, que enfrenta grave crise financeira.

O time tricolor compra 50% dos direitos econômicos do jogador de 25 anos. A outra metade seguirá pertencendo ao Ajax, da Holanda. O colombiano é esperado no Morumbi ainda esta semana para realizar exames médicos e assinar o novo vínculo.

BELO HORIZONTE, MG, E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo acertou a contratação do lateral direito Luis Orejuela, do Cruzeiro, em definitivo nesta quarta-feira (3). O acordo foi costurado até o fim de 2024 e envolve apenas compensação financeira, sem cessão de atletas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.