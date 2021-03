Garotos do Santos empatam segunda consecutiva no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ainda dando descanso a seus principais jogadores após a maratona de encerramento da temporada 2020, o Santos empatou pela segunda vez em duas rodadas no Campeonato Paulista. Na tarde de quarta (3), na Vila Belmiro, a igualdade foi com a Ferroviária, por 1 a 1.

Com dois pontos, a formação praiana está na segunda posição do Grupo D. A equipe de Araraquara, com quatro, divide a liderança do Grupo A com o São Paulo, embora fique atrás por ter um saldo de gols menor.

Como ocorrera na jornada de abertura da competição, o Santos atuou sob a direção interina de Marcelo Fernandes. O recém-chegado Ariel Holan acompanhou o duelo da arquibancada e viu um time recheado de garotos.

Os donos da casa saíram na frente, aos 29 minutos do primeiro tempo, em falta sofrida por Allanzinho. Ivonei fez a cobrança da esquerda, e Sabino subiu bem de cabeça para balançar a rede de Saulo.

Após o intervalo, a Ferroviária adotou um comportamento mais agressivo em busca do empate e o alcançou aos 20 minutos. Em jogada com boa participação do experiente Renato Cajá, Felipe Marques acertou um bom chute no canto direito de Vladimir.

SANTOS

Vladimir, Vinícius Balieiro, Sabino, Alex e Wagner Leonardo (Bruno Marques); Ivonei (Lucas Lourenço), Kevin Matheus e Taílson (Jhonnathan); Ângelo, Allanzinho (Fernandinho) e Arthur Gomes (Guilherme Nunes). T (interino).: Marcelo Fernandes

FERROVIÁRIA

Saulo, Diogo Mateus, Matheus Salustiano, Xandão e Arthur; Higor Meritão, Zanocello (Rogério) e Renato Cajá (Anderson Rosa); Hygor (Yuri), Bruno Mezenga (Everton) e Felipe Marques. T.: Pintado

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Daniel Luiz Marques e Leonardo Tadeu Pedro

VAR: Marcio Henrique de Gois

Cartões Amarelos: Vinícius Balieiro (SAN); Vinícius Zanocelo e Bruno Mezenga (FER)

Gols: Sabino (SAN), aos 29min do 1ºT; Felipe Marques (FER), aos 20min do 2ºT