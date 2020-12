São Paulo rejeita pedido de recontagem de votos feito por Natel

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo indeferiu o pedido de Roberto Natel, candidato à presidência do clube, para recontagem dos votos da Assembleia Geral de Sócios, que elegeu 100 novos conselheiros no último sábado (28). Em documento assinado pelo mandatário Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, o presidente do Conselho Deliberativo, Marcelos Abranches Pupo Barboza, e o presidente da Assembleia Geral, Marcos Tadeu Novais dos Santos, foi recusada a solicitação.

A diretoria alega "inexistem bases, motivações ou justificativas para uma "Recontagem", muito menos argumentos para amparar suas irrefletidas insinuações, as quais apenas geram suspeições injustas quanto à lisura do processo eleitoral do Clube. Até porque, como reconhecido por V. Sa., a pretensa e hipotética "Recontagem" não alteraria o resultado das eleições".

Recentemente, o UOL Esporte revelou que fiscais de apuração não detectaram erros de contagem de votos no Morumbi -a notícia, inclusive, foi uma das bases de Leco, Pupo e Marcos Tadeu Novais dos Santos para rechaçar a solicitação de Natel. Entretanto, divergiram sobre a validade do pedido de Roberto Natel à diretoria executiva do São Paulo e à mesa diretora do Conselho Deliberativo.

A assessoria de imprensa de Roberto Natel informou que o candidato "se sente extremamente decepcionado com a situação, acha que essa atitude falta com a transparência e respeito, principalmente com os conselheiros que se sentem lesados com os problemas registrados na apuração". O postulante à presidência alega ainda que "pessoalmente não quer e não pensa em recorrer, nem mesmo internamente. Mesmo assim, conversará com suas lideranças para ouvir opiniões. Mas no momento, respeita, mesmo que indignado, a decisão tomada".