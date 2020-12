Agora vice-líder, Atlético-MG recebe o Inter

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Atlético-MG enfrenta o Internacional neste domingo (6), às 18h15, no Mineirão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Jorge Sampaoli joga para recuperar o terreno que perdeu após ser superado pelo São Paulo na liderança.

Com 42 pontos, o Atlético-MG tem dois de desvantagem para o São Paulo e pode até retomar a ponta nesta rodada. Mas, para isso, precisaria ganhar e torcer para o time tricolor não bater o Sport no Morumbi.

Para o Atlético-MG, a tendência é ter os ânimos acalmados após passar por má fase e atravessar um surto de Covid-19 em seu elenco. A equipe vem de uma vitória sobre o Botafogo, na rodada passada, e poderá contar com o retorno de 12 jogadores para encarar o Inter.

Entre os jogadores que estão de volta após contraírem Covid-19 estão o goleiro Everson, o lateral Guga, o zagueiro Réver, os volantes Jair e Alan Franco e o atacante Eduardo Vargas. Junta-se a eles o lateral Guilherme Arana, que cumpriu suspensão automática.

Os desfalques do time de Sampaoli são o zagueiro Junior Alonso e o atacante Savarino, suspensos.

Já o Inter se distanciou da briga pelas primeiras colocações e começou a rodada em quarto lugar, com 37 pontos. A equipe não vence no Brasileirão desde o dia 18 de outubro, quando bateu o Vasco por 2 a 0. Depois disso, foram três empates e três derrotas.

A má fase também atingiu outras competições. O Inter foi eliminado pelo América-MG na Copa do Brasil e perdeu o jogo e ida das oitavas de final da Libertadores para o Boca Juniors. Como a partida de volta acontece na próxima quarta-feira, alguns atletas devem ser preservados contra o Atlético-MG.

São os casos do atacante Thiago Galhardo, do volante Rodrigo Dourado e do meia D'Alessandro. Edenilson também não poderá atuar porque ainda está em isolamento após ter testado positivo para Covid-19.

ATLÉTICO-MG

Everson; Guga, Réver, Igor Rabello, Guilherme Arana; Jair, Alan Franco, Hyoran (Nathan); Eduardo Vargas, Eduardo Sasha, Keno. T.: Jorge Sampaoli

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Rodinei (Heitor), Zé Gabriel, Víctor Cuesta, Uendel; Rodrigo Lindoso, Nonato, Mauricio, Patrick; Marcos Guilherme, Yuri Alberto. T.: Leomir de Souza

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 18h15 deste domingo

Juiz: Bruno Arleu de Araújo (RJ)