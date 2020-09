São Paulo 'protege' Diniz após derrota e questiona repercussão de coletiva

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fernando Diniz continua com o respaldo dos integrantes do departamento de futebol do São Paulo. Mesmo depois da derrota para a LDU na terça-feira (22), em Quito, pela Copa Libertadores, Raí e Alexandre Pássaro, que comandam a pasta, não cogitam a troca.

A situação, é claro, pode mudar com a dinâmica do esporte e os resultados das próximas partidas. Também neste sentido de proteção ao comandante, o clube questiona a repercussão da coletiva do técnico após o duelo no Equador.

Na ocasião, o treinador falou que o "São Paulo ganhou o segundo tempo por 2 a 1", sendo que a partida acabou 4 a 2 para o adversário. Porém, tal frase foi dita dentro de um contexto, que era o de exaltar a participação dos jovens jogadores.

Na visão do São Paulo, esse trecho foi tirado e utilizado de maneira maldosa nas redes sociais e até por parte da imprensa.

"Influencia (ter muitos jovens em um torneio como a Libertadores). Se analisar nesse jogo, (influenciou) de maneira positiva. O time no segundo tempo ganhou de 2 a 1. Não é porque são jovens que não têm condições de jogar Libertadores. Temos um elenco muito bom. Temos a ausência de Daniel Alves e Luciano. Muitas vezes falaram dos jovens que entraram quando nos classificamos para a Libertadores", disse Diniz.

Diniz vai completar um ano de São Paulo no próximo dia 26. O treinador, que substituiu Cuca, é bastante questionado desde a eliminação para o Mirassol no Paulistão. O treinador tem contrato com o clube nos moldes da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), sem um prazo de validade.

Essa não é a primeira vez, porém, que o técnico é criticado. No início deste ano, por exemplo, ele era alvo da reclamação de parte da torcida. Na época, quando chegou a ser chamado de "burro", o time tricolor soltou até uma mensagem para enaltecer o trabalho do comandante.

"Construir e ter prazer em jogar futebol. O que se treina é o que se joga. O time que cria mais e oferece menos chances é o time que está mais perto de ganhar. É a probabilidade, e vamos ficar com ela. Perseverança e persistência", escreveu o clube em suas redes sociais em fevereiro.