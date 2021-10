São Paulo perde do Bragantino e segue sem engatar no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo perdeu do Red Bull Bragantino por 1 a 0 na noite deste domingo (24), em Bragança Paulista. A equipe segue então com 34 pontos, na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro. O gol foi de Luan Cândido.

A equipe de Rogério Ceni assim perde a chance de emendar duas vitórias seguidas no torneio para pensar em classificação à Libertadores do ano que vem.

No momento, o São Paulo está a 7 pontos do grupo dos que se classificam à competição e a seis da zona do rebaixamento. Antes do revés desta noite, a equipe não perdia havia oito jogos, mas, no período, empatou seis vezes, o que impede a ascensão na tabela.

No primeiro tempo, houve chances para ambos os lados, mas as melhores foram do São Paulo. Na mais clara delas, Pablo, livre dentro da área e com o goleiro já batido, chutou por cima do gol. Ele ainda atrapalhou Luciano, que estava pronto para finalizar, na jogada.

O Bragantino voltou melhor do intervalo e chegou ao gol aos 11 minutos do segundo tempo, com o zagueiro Luan Cândido, de cabeça após cobrança de escanteio. Minutos antes, ele mesmo havia marcado um outro gol, anulado por impedimento.

Esse foi o terceiro jogo de Rogério Ceni no comando do São Paulo depois de sua volta ao clube e sua primeira derrota. Sob suas ordens, a equipe também empatou com o Ceará e venceu o Corinthians.

A equipe de Rogério Ceni volta a campo no próximo domingo (31), quando recebe o Internacional, às 18h15. O Bragantino, por sua vez, enfrenta o Sport na quinta (28), mais uma vez em casa, em jogo adiantado da 34ª rodada. O adiantamento acontece porque o Bragantino está na final da Copa Sul-Americana.

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton; Weverton (Edimar), Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Luan Cândido; Jadsom, Ramires (Luciano) e Pedrinho (Cuello); Artur e Jan Hurtado (Alerrandro) e Helinho (Novaes). T.: Maurício Barbieri.

SÃO PAULO

Volpi; Oreruela (Igor Vinicius), Arboleda, Miranda e Reinaldo; Liziero (Eder), Gabriel Sara, Igor Gomes e Nestor (Vitor Bueno); Luciano (Benitez) e Pablo (Marquinhos). T.: Rogério Ceni.

Estádio: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nândrea Gomes Antunes (MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto (MG)

Cartões Amarelos: Helinho e Jadsom (RED)

Gol: Luan Cândido (RED), aos 11min do 2ºT