São Paulo multa Arboleda por ida a balada em meio à pandemia da Covid-19

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A diretoria do São Paulo decidiu multar Robert Arboleda por causa da aparição em uma balada em meio à pandemia do novo coronavírus. A decisão foi comunicada ao próprio jogador ainda na tarde desta sexta-feira (30).

Um vídeo em que o jogador aparece em uma festa na noite de quinta (29) repercutiu negativamente nas redes sociais e foi assunto nos bastidores do Morumbi. Depois de uma análise do departamento de futebol e da comissão técnica, o equatoriano de 29 anos recebeu a punição financeira por parte da cúpula.

Na manhã seguinte à aparição em uma aglomeração e sem o uso de máscara, o jogador treinou normalmente com os demais companheiros. Anteriormente, ele já havia sido contaminado pelo novo coronavírus, do qual se recuperou.

O extenso histórico de polêmicas pesou na decisão da diretoria de futebol em punir o jogador. Ele já havia se envolvido em outras confusões recentemente pelo clube.

Após período na reserva, Arboleda vinha sendo utilizado por Fernando Diniza. O jogador entrou em campo na goleada por 5 a 1 sobre o Deportivo Binacional, do Peru, pela Libertadores, e no empate por 2 a 2 com o Fortaleza, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.