São Paulo muda time para tentar vingança contra o Palmeiras

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo fará alterações para enfrentar o Palmeiras nesta quinta-feira (23), às 20h, no Morumbi, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Laterais e meio-campo são os setores mais indicados para sofrerem com as trocas do técnico Rogério Ceni.

A partida desta quinta é uma espécie de vingança para o São Paulo. O Tricolor vem de uma sofrida derrota por 2 a 1 para o arquirrival pelo Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira (20), a equipe vencia por 1 a 0 até os 45 minutos do segundo tempo. Mas levou dois gols em sete minutos e perdeu o confronto diante de 30 mil torcedores.

Antes disso, o São Paulo já havia colecionado uma lembrança ruim do Palmeirs em 2022. Na decisão do Campeonato Paulista, o Tricolor foi goleado por 4 a 0 no Allianz Parque depois de ter vencido por 3 a 1 no Morumbi. O título estadual ficou com o Alviverde.

O clássico deve ter uma mudança no sistema tático. Depois de atuar com seis atletas no meio-campo, a tendência agora é que Rogério Ceni opte pela entrada de Luciano ou Éder no lugar de Patrick. Dessa forma, Calleri não ficaria tão isolado no ataque.

Ainda no meio-campo, Rodrigo Nestor pode descansar, o que valeria nova oportunidade para Pablo Maia. Os laterais Igor Vinícius e Reinaldo também devem deixar o time para a entrada de Rafinha e Wellington.

Com isso, o São Paulo terá a seguinte formação: Jandrei; Diego Costa, Arboleda e Léo; Rafinha, Gabriel, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Wellington; Luciano (Éder) (Patrick) e Calleri.

O Palmeiras vive um de seus melhores momentos nos últimos anos. A equipe alviverde lidera o Campeonato Brasileiro, passou com facilidade pela primeira fase da Libertadores e, agora, faz sua estreia na Copa do Brasil. A novidade pode ser Raphael Veiga, que está praticamente recuperado de uma lesão muscular na coxa.

Com isso, o time do Palmeiras para entrar em campo deve ser o seguinte: Weverton; Luan (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Danilo, Gustavo Scarpa e Dudu; Rony e Gabriel Veron

Estádio: Morumbi, em São Paulo

Horário: 20h (de Brasília) desta quinta-feira (23)

Juiz: Raphael Claus (SP)

VAR: Wagner Reway (PB)

Transmissão: Amazon Prime