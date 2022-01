São Paulo monitora mercado e Copinha por zagueiro para compor elenco

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo prioriza a contratação de um atacante de lado de campo após fechar com o meio-campista Patrick, do Internacional, mas também está atrás de um zagueiro para compor elenco. O clube tricolor monitora o mercado da bola em busca de oportunidades e está de olho na Copa São Paulo de Futebol Júnior —em que os garotos de Cotia estrearam nesta quarta-feira (5), contra o CSE, em São Caetano do Sul. O principal reforço são-paulino para a defesa foi a permanência de Arboleda. A negociação foi difícil, mas a diretoria conseguiu renovar com o equatoriano até 2024. O grupo profissional ainda conta com o titular Miranda e as alternativas Léo e Diego Costa. Bruno Alves, zagueiro titular nas ausências de Arboleda ou Miranda em 2021, foi para o Grêmio. O time tricolor então procura por uma reposição, até pelo fato de Arboleda ser constantemente convocado para a seleção do Equador para desfalcar o time de Rogério Ceni. Se o São Paulo não encontrar um defensor no mercado, a saída será subir alguém da base. Os zagueiros Lucas Beraldo, 18, e Luizão, 19, são bem avaliados e podem ser promovidos depois da Copinha. Até agora, o São Paulo trouxe o goleiro Jandrei, o lateral-direito Rafinha, o meio-campista Patrick e o meia-atacante Alisson. O time do Morumbi sonha com Soteldo, ex-Santos e atualmente no Toronto FC, e Douglas Costa, do Grêmio.

