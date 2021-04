São Paulo inscreve Miranda, Benítez e Eder para retomada do Paulista

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo atualizou a lista de inscritos no Campeonato Paulista nesta sexta-feira (9), dia anterior à retomada da competição. Com os jogos liberados pelo governo do estado, o time tricolor encara o São Caetano já neste sábado (10).

Miranda, Martín Benítez e Eder Citadin foram inscritos pelo clube no grupo de jogadores que disputará o Estadual. William e Orejuela, reforços da equipe tricolor para a atual temporada, ficaram fora da relação definida pela comissão técnica de Hernán Crespo.

Vale destacar que só havia três vagas abertas na lista de inscritos. Todos os escolhidos para reforçar a equipe já foram testados como titulares no time comandado por Crespo durante os treinos no CT da Barra Funda ao longo da pausa do Paulista.

Orejuela se recupera de lesão na coxa esquerda no departamento médico do clube e não tem previsão para retornar aos gramados. Já o meio-campista William é visto, por ora, apenas como uma alternativa no setor e, por isso, foi preterido.

Nesta sexta, data-limite para a inscrição de atletas no torneio, o São Paulo treinou sem Luciano, liberado devido ao falecimento do sogro, e Gabriel Sara, com problema muscular. Hernanes, recuperado de dores, participou da atividade em campo e de um trabalho interno no CT.

O São Paulo não entra em campo desde 13 de março passado, quando foi derrotado pelo Novorizontino, por 2 a 1, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, no interior do estado.

A equipe tricolor ocupa a primeira colocação do Grupo B do Estadual, com sete pontos conquistados, mesmo número da Ferroviária, que está na segunda posição.

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Horário: 20h (de Brasília) deste sábado (10)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

VAR: Vinícius Forlan

Transmissão: Premiere