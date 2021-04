Focado na Libertadores, Santos volta ao Paulista com time misto

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou, nesta sexta-feira (9), o retorno do Campeonato Paulista, com compromisso do Santos marcado já para este sábado (10), contra o Botafogo-SP, às 22h, na Vila Belmiro.

O clube foi pego de surpresa ao ser avisado sem antecedência, mas já se organiza para a realização do jogo em casa, um dia após o governo do estado ter anunciado a liberação da retomada das partidas de futebol.

Na véspera da volta ao Estadual, o elenco treinou no CT Rei Pelé sob o comando do técnico Ariel Holan, que deve mandar a campo um time misto, já que prioriza a decisão de terça (13), contra o San Lorenzo (ARG), que valerá vaga na fase de grupos da Libertadores.

Outro jogo do Santos confirmado foi contra a Ponte Preta, na próxima sexta (16), às 20h, no estádio Moisés Lucarelli. Os santistas ocupam a terceira colocação do Grupo D, com cinco pontos.

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 22h (de Brasília) deste sábado (10)

Árbitro: Thiago Lourenço de Mattos

VAR: Raphael Claus

Transmissão: Sportv e Premiere