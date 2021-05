São Paulo faz foto oficial do título paulista e treina para o Brasileiro

O volante Luan, que deixou a final do Paulista com dores musculares, já treina normalmente. Daniel Alves e Benítez, lesionados, ainda são desfalques.

O técnico argentino vai finalizar nesta sexta (28) a preparação para a estreia no Brasileiro. O treinador poupou os titulares na última terça (25), na vitória sobre o Sporting Cristal (PER), pela Copa Libertadores, e terá força máxima contra o Fluminense.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Antes do treino desta quinta-feira (27), o São Paulo reuniu elenco, comissão técnica e outros funcionários para fazer a foto oficial com o troféu do Campeonato Paulista, conquistado no último domingo (23), sobre o Palmeiras, no Morumbi. O clube divulgou a imagem horas depois.

