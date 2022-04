São Paulo estreia no Brasileiro contra o Athletico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo estreia no Campeonato Brasileiro neste domingo (10), contra o Athletico-PR, no Morumbi, a partir das 19h (de Brasília).

O clube paulista tem pela frente uma maratona de jogos em três competições diferentes. Além do Nacional, o time disputa a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Neste domingo, o tricolor dá início a uma sequência de dez jogos em um intervalo de 30 dias.

Na última quinta (7), o São Paulo teve trabalho para vencer o Ayacucho, no Nacional de Lima, pela Sul-Americana. De virada, garantiu os três pontos com uma vitória por 3 a 2.

Após o confronto, o treinador Rogério Ceni lamentou erros considerados primários, mas comemorou a conquista dos três pontos. "No ataque jogamos bem, criamos oportunidades, mas cometemos dois erros, um na saída de jogo com o goleiro e outro de um cruzamento do Techera, que já sabíamos que viria no primeiro pau e não poderíamos ter sofrido o gol", disse.

O Athletico-PR chega ao confronto deste domingo após empatar na sua estreia pela Copa Libertadores. Na última terça (5), o clube paranaense não conseguiu sair do 0 a 0 diante do Caracas, em jogo disputado na capital venezuelana.

Na ocasião, o Athletico até foi melhor, mas não conseguiu traduzir sua superioridade em gol no placar. As chances brasileiras sempre pararam no goleiro Alain Barojas -eleito pela Conmebol o melhor da partida. Foram 22 finalizações durante a partida, mas nenhuma com enorme perigo.

Neste domingo, um provável São Paulo deve ter: São eles: Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Léo e Welington; Pablo Maia, Igor Gomes, Nikão e Alisson; Eder e Calleri.

Já o time paranaense deve ir a campo com: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Zé Ivaldo (Lucas Halter) e Abner; Hugo Moura, Christian e David Terans; Cuello, Vitor Bueno e Marcelo Cirino.

Estádio: Morumbi, em São Paulo

Horário: 19h (de Brasília) deste domingo (10)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Transmissão: Sportv e Premiere