Chelsea faz 1° tempo avassalador e goleia Southampton no Campeonato Inglês

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Chelsea atropelou o Southampton na manhã deste sábado (9) pelo placar de 6 a 0, no St. Mary's Stadium. O resultado dá fôlego aos Blues para o jogo do meio de semana, contra o Real Madrid, pela Champions League.

Mason Mount e Timo Werner balançaram a rede duas vezes cada, enquanto Havertz e Marcos Alonso completaram o placar. O Southampton, por outro lado, sequer construiu construir jogadas durante a partida, válida pela 32ª rodada do Campeonato Inglês.

Com o resultado, o Chelsea chegou aos 62 pontos e é o 3º colocado do Inglês. O Southampton, por outro lado, é o 13º, com 36 pontos.

O Chelsea começou o jogo de forma avassaladora e construiu a maior parte do placar em 31 minutos, com quatro gols rápidos. Aos oito minutos, Marcos Alonso abriu o placar de perna esquerda, do meio da área, após passe de Mount.

Pouco depois, foi a vez de Mason Mount acertar um bonito chute de fora da área, de direita. Aos 21, Timo Werner fez uma belíssima jogada, driblou a zaga adversária e mandou de perna esquerda. Em jogada semelhante, aos 31, Werner fez fila mais uma vez e chutou na trave. A bola sobrou para Havertz, que empurrou para a rede.

O segundo tempo começou intenso como o primeiro. Aos 4, Timo Werner fez mais um, chutando de dentro da grande área para o meio do gol. Mount, cinco minutos depois, fechou o placar, num lance de maior facilidade.

Depois, a partida ficou morna, já com o placar definido.