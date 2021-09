São Paulo enfrenta o Fortaleza para salvar o restante do ano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O que começou como uma temporada que poderia ter sido histórica para o São Paulo, com o fim do jejum de nove anos sem títulos, agora se apresenta melancólica --com a luta para se afastar da zona de rebaixamento do Brasileiro e para evitar mais uma queda num torneio mata-mata, desta vez, na Copa do Brasil.

Nesta quarta (15), o Tricolor visita o Fortaleza, às 21h30, no Castelão, pelas quartas de final do torneio.

Na ida, no Morumbi, uma falha do goleiro Tiago Volpi e a reação dos cearenses nos minutos finais decretaram um empate por 2 a 2. O placar deixou um gosto de derrota para os são-paulinos, que chegaram a abrir dois gols de vantagem.

O vencedor avança às semifinais. Novo empate, por qualquer placar, leva a decisão para os pênaltis.

Mesmo que um triunfo pelo placar mínimo seja suficiente para o São Paulo, a fragilidade que o setor defensivo tem apresentado nos últimos jogos é uma das principais preocupações do técnico Hernán Crespo.

Em apenas 2 dos 10 últimos jogos o Tricolor deixou o campo sem ser vazado.

Recentemente, a equipe deu adeus à Copa Libertadores, também nas quartas de final, depois de empatar por 1 a 1 com o Palmeiras, em casa, e levar 3 a 0 no duelo de volta.

Essa dura queda e a má fase no Nacional --está um ponto à frente do América-MG, o primeiro no Z-4, minaram o bom clima da equipe, que começou a temporada com a conquista do Paulista.

Nesta terça (14), Crespo ensaiou sua equipe com Arboleda, Eder, Rigoni e Benítez entre os titulares.

FORTALEZA

Marcelo Boeck; Tinga, Jackson, Titi; Yago Pikachu, Felipe, Ederson, Matheus Vargas, Lucas Crispim; David, Robson. T.: Juan Pablo Vojvoda

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Arboleda, Miranda, Léo; Igor Vinícius, Rodrigo Nestor, Liziero, Benítez, Reinaldo; Rigoni, Éder. T.: Hernán Crespo

Estádio: Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (15)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Transmissão: TV Globo, SporTV e Premiere