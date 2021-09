Nenê acerta retorno ao Vasco após rescindir com Fluminense

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após três anos, Nenê está de volta a São Januário. Depois de rescindir com o rival Fluminense nesta terça-feira (14), o meia de 40 anos acertou um vínculo com o Vasco até dezembro de 2022.

O experiente jogador tinha contrato com o Tricolor até o fim desta temporada, mas optou por solicitar seu desligamento uma vez que vinha ficando no banco de reservas e desejava atuar mais. No Cruzmaltino, Nenê terá boas chances de ser titular e de tentar conduzir a equipe para uma guinada na Série B, algo que ainda não aconteceu.

A primeira passagem do meia pelo Vasco foi marcante entre 2015 e o início de 2018. Apesar de não evitar o rebaixamento do time na primeira temporada, foi eleito o "Craque da Galera" do Campeonato Brasileiro na ocasião e depois liderou o elenco na campanha do acesso. Além disso, foi campeão carioca de 2016 e da Taça Rio de 2017.

Quando Lisca ainda era o técnico do Vasco, o nome do meia não agradou, mas a situação mudou de figura com a chegada de Fernando Diniz, apresentado oficialmente ontem (13). Há um entendimento de que o experiente jogador poderá agregar qualidade técnica ao elenco e ao estilo de jogo do treinador, caracterizado pela posse de bola e troca de passes. Pelo Cruzmaltino, ele disputou 129 jogos e fez 42 gols.

A renovação de Nenê para a próxima temporada no Fluminense era vista como incerta, algo que pesou na decisão, já que o jogador pretende atuar ao menos mais um ano antes de anunciar sua aposentadoria. Pelo Tricolor, o meia disputou 118 partidas e fez 28 gols.

Em suas redes sociais, ele postou uma mensagem de despedida ao clube das Laranjeiras:

"Agradeço ao Fluminense, à toda torcida tricolor, aos meus companheiros, comissão técnica, diretoria e funcionários. Foi uma história com momentos incríveis, jornada rumo à Libertadores e essa temporada foi muito especial também. Sempre dei o meu melhor, espero deixar um legado e boas lembranças nos corações de vocês. Mais uma vez, muito obrigado, Flu! ST".