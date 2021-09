São Paulo empata sem gols com o América-MG e segue longe da pré-Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo empatou por 0 a 0 com o América-MG na noite de quarta-feira (22) e viu frustrada sua tentativa de dar um salto na tabela do Campeonato Brasileiro. Travado, com dificuldades para criar, o time tricolor não fez o suficiente para movimentar o placar no Morumbi.

Com o resultado do jogo, atrasado da 19ª rodada, os comandados de Hernán Crespo ficaram na 12ª colocação, agora com 26 pontos. A distância para a zona de rebaixamento é de apenas três e para o G-6, quatro. O América-MG, com 23, está fora do grupo dos últimos pelos critérios de desempate.

Após uma sequência ruim, o São Paulo vinha de uma vitória sobre o Atlético-GO e tinha a chance de enfim pular para a primeira metade da tabela. Fracassou e não pode reclamar da sorte: as melhores chances foram da formação mineira na capital paulista.

Na mais clara delas, já no finalzinho do confronto, Rodolfo cabeceou para fora, sem goleiro, após saída desastrada de Tiago Volpi. Houve outros momentos, porém, em que o goleiro praticou boas defesas, em mais uma jornada ruim da equipe tricolor no campeonato.

Dominado nos minutos iniciais, o São Paulo cresceu na parte final do primeiro tempo e teve bons momentos com Rigoni. Os lances esporádicos, no entanto, não foram suficientes para que os donos da casa estabelecessem um domínio.

Crespo tentou mudar a cara do jogo com algumas substituições conservadoras e não conseguiu a força que buscava. Ao apito final, havia um misto de frustração pelo desempenho e alívio pelo fato de o placar, ruim, não ter sido pior.

SÃO PAULO

Volpi; Galeano, Miranda, Arboleda e Reinaldo (Welington); Luan, Nestor, Igor Gomes e Sara (Liziero); Rigoni (Calleri) e Pablo (Marquinhos). T.: Hernán Crespo

AMÉRICA-MG

Matheus Cavichioli; Patric, Bauermann, Ricardo Silva e Marlon (Chrigor); Juninho, Alê e Felipe Azevedo (Alan Ruschel); Mauro Zárate (Marcelo Toscano), Ademir (Yan Sasse) e Ribamar (Rodolfo). T.: Wagner Mancini

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Cartões amarelos: Arboleda, Miranda e Reinaldo (SAO); Zárate (AME)