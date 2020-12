São Paulo e Grêmio se enfrentam em disputa por vaga na final da Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo inicia nesta quarta-feira (23), com o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, a busca por uma vaga na decisão da competição nacional.

O time tricolor visita o Grêmio, em Porto Alegre, às 21h30, com transmissão da Globo.

Atual líder do Campeonato Brasileiro, a equipe de Fernando Diniz almeja a conquista de um título inédito para a instituição. Na única vez em que esteve numa final de Copa do Brasil, em 2000, o São Paulo perdeu de virada para o Cruzeiro por 2 a 1, na partida de volta, no Mineirão, e ficou com o vice.

Se ao clube do Morumbi falta experiência no torneio, seu adversário está mais do que habituado a levantar o caneco. O Grêmio é o segundo maior campeão da competição, com cinco títulos, e só perde para o Cruzeiro, que soma seis troféus.

A última conquista gremista na Copa do Brasil foi há quatro anos, já com Renato Gaúcho no comando. O treinador, desde 2016 no Grêmio, tem o trabalho mais longevo entre os clubes da elite nacional, seguido justamente por Fernando Diniz, que assumiu o São Paulo em setembro de 2019.

Para o duelo em Porto Alegre, o técnico são-paulino ainda não sabe se Luciano terá condições de jogo. Artilheiro do time no Brasileiro com 12 gols, o atacante sofreu uma lesão muscular no clássico contra o Corinthians, no último dia 13, e não atua desde então.

O atleta retomou as atividades com bola nesta semana e está relacionado para o confronto com o Grêmio, mas sua utilização por Diniz ainda é incerta.

Confirmado no comando do ataque, Brenner é quem tem assumido mais responsabilidade na campanha do São Paulo na Copa do Brasil. Com seis gols, o centroavante é o goleador da competição, empatado com Rodolfo, do América-MG.

GRÊMIO

Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Darlan, Ferreira (Alisson), Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza. T.: Renato Gaúcho

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Brenner. T.: Fernando Diniz

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Horário: 21h30

Juiz: Marcelo de Lima Henrique (RJ)