Palmeiras recebe o América-MG em partida de ida da semifinal da Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras recebe o América-MG, no Allianz Parque, nesta quarta-feira (23), às 21h30, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

A equipe mineira, assim como o São Paulo, que faz a outra semifinal contra o Grêmio, também busca o seu primeiro título de Copa do Brasil e sonha em repetir os feitos de Paulista e Santo André, times menores que protagonizaram zebras históricas no torneio nacional.

Comandado por Lisca, o América-MG é o único dos semifinalistas que não está na elite do Campeonato Brasileiro. Por isso, o favoritismo para uma vaga na decisão é inteiramente do Palmeiras, tricampeão da Copa do Brasil.

Na última vez em que foi à decisão da competição, no ano de 2015, o time alviverde ficou com o título ao superar o rival Santos. Foi a única final entre paulistas da história da Copa do Brasil, disputada desde 1989, feito que poderá se repetir caso São Paulo e Palmeiras avancem para a disputa do troféu.

Poupado do duelo contra o Internacional no fim de semana por desgaste físico, o atacante palmeirense Rony trabalhou com os companheiros nos últimos treinos e deve voltar à equipe titular para o confronto diante dos mineiros.

O jogador vive bom momento com o técnico Abel Ferreira, que tirou o jogador da ponta e o levou para o meio do ataque. Nos dez jogos do português à frente do clube, Rony marcou cinco gols e é o artilheiro da equipe desde a chegada do novo comandante.

PALMEIRAS

Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael (Marcos Rocha) e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Gabriel Veron e Rony. T.: Abel Ferreira

AMÉRICA-MG

Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Anderson, Sávio; Flávio, Juninho, Geovane; Ademir, Felipe Azevedo e Rodolfo. T.: Lisca

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo

Horário: 21h30

Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS)