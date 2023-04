São Paulo confirma Dorival Júnior como novo técnico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo anunciou nesta quinta-feira (20) Dorival Júnior como novo técnico da equipe. O clube tricolor demitiu Rogério Ceni na tarde da quarta-feira (19) e agiu rápido para definir o novo comandante.

O Tricolor demitiu Ceni um dia após a vitória sobre a Academia Puerto Cabello (VEN). Como o UOL antecipou, a diretoria são-paulina já tinha sondado Dorival.

Será a segunda passagem de Dorival pelo clube do Morumbi. Foram 40 jogos, com 17 vitórias, 11 empates e 12 derrotas.

Curiosamente, Dorival também substituiu Rogério Ceni na primeira passagem -que se iniciou em julho de 2017 e acabou em março de 2018.

A diretoria são-paulina agiu rápido de olho na decisão na Copa do Brasil. O Tricolor só empatou com o Ituano dentro do Morumbi e joga sua classificação nesta terça-feira (25).

Dorival Jr tem 60 anos e ganhou seus principais títulos da carreira no ano passado com o Flamengo. Mesmo campeão da Libertadores e Copa do Brasil, ele acabou liberado pelos cariocas que optaram por contratar Vítor Pereira - já demitido.

Antes do sucesso no Flamengo, Dorival Jr ganhou relevância nacional ao comandar o Santos de Neymar e Ganso. Ele venceu o Paulista e Copa do Brasil de 2010 com o Peixe, mas acabou demitido no mesmo ano após briga com o próprio Neymar.

Dorival estava sem clube desde que deixou o Flamengo no fim da temporada passada. Seu nome chegou a ser ventilado na seleção brasileira após a Copa do Mundo.