São Paulo acerta com goleiro Jandrei, agora ex-Santos

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo acertou, nesta segunda-feira (20), a contratação de Jandrei, 28, do Santos. O goleiro rescindirá antecipadamente o seu contrato com o time alvinegro, válido até 31 de maio de 2022, para fechar com o clube tricolor por dois anos. O Santos, que já conta com João Paulo e John, gostaria de manter Jandrei, mas ele tem no seu contrato uma cláusula de liberação facilitada a partir de 1º de janeiro e a proposta do São Paulo é financeiramente bem superior. O São Paulo traz Jandrei como uma "sombra" a Tiago Volpi, três anos mais velho. Volpi tem sido titular do São Paulo há três temporadas e dificilmente fica fora da equipe, seja por lesão ou suspensão. Em 2021, participou de 64 dos 70 jogos. O goleiro oscilou e recebeu críticas de parte da torcida. Lucas Perri, alternativa no elenco até então, foi emprestado ao Náutico. Jandrei foi contratado pelo Santos em agosto como um "seguro" após John operar o joelho. O goleiro ex-Athletico só precisou atuar uma vez, no empate em 0 a 0 com o Sport em Recife. Além de João Paulo, titular absoluto, e do já recuperado John, o Santos tem dois goleiros da base bem avaliados: Diógenes e Paulo Mazoti. Jandrei começou a carreira no Internacional e passou por Novo Hamburgo-RS e Atlético Tubarão-SC antes de ganhar projeção na Chapecoense. Em seguida, esteve no Genoa (ITA) e retornou ao Brasil para atuar pelo Athletico e Santos. No São Paulo, ele receberá considerável aumento salarial.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.