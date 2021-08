São Paulo abre vantagem, mas cede empate ao Fortaleza na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - São Paulo e Fortaleza fizeram um jogo equilibrado, na noite de quarta-feira (25), no Morumbi, na abertura do confronto entre as equipes nas quartas de final da Copa do Brasil. O time paulista chegou a abrir boa vantagem, mas levou o empate por 2 a 2 nos acréscimos.

Não há na competição o critério de desempate das bolas na rede fora de casa. Assim, qualquer empate no próximo dia 15, no Castelão, provocará uma disputa por pênaltis. Se houver um vencedor, ele avançará às semifinais.

No jogo de ida, o que se viu foi um embate com múltiplas chances criadas pelos dois times. No primeiro tempo, Wellington Paulista teve a melhor dos visitantes, acertando o travessão. Do outro lado, Rigoni recebeu de Daniel Alves na cara do gol e parou no arqueiro Boeck.

Na etapa final, o São Paulo chegou a abrir vantagem em duas jogadas de velocidade. Aos 24 minutos, Rigoni recebeu de Reinaldo, cortou a marcação e bateu de pé esquerdo, contando com desvio para marcar. Aos 34, partiu com liberdade e bateu na saída do goleiro.

Pouco depois, Reinaldo ficou com sobra na área e desperdiçou a chance de matar o confronto, parando em Boeck. Custou caro. Aos 39, Volpi saiu mal do gol em lançamento na área dos anfitriões, e Yago Pikachu empurrou a bola na rede desprotegida.

Já era um alívio para o Fortaleza, que ainda lutou para buscar o empate. Ele foi alcançado aos 48 minutos, quando Henríquez ficou com a bola na ponta direita e cruzou. Romarinho apareceu livre na entrada da área para definir o empate.