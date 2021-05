São Bento vence e agora briga com o Santos contra rebaixamento no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com direito a gol da virada aos 51 minutos do segundo tempo, o São Bento venceu a Inter de Limeira por 2 a 1 nesta quinta-feira (6) e agora se prepara para confronto direto com o Santos em disputa pela permanência na elite do Campeonato Paulista.

Bruno Xavier marcou para os visitantes, mas Julinho igualou o placar cinco minutos depois e Diego Tavares virou para o time de Sorocaba.

Com o resultado, o São Bento foi a 9 pontos e levou para a última rodada da fase de grupos, na qual enfrentará os santistas, a decisão sobre o segundo rebaixado da competição —o São Caetano, com apenas 3 pontos, já teve queda decretada.

O Santo André, com 10 pontos somados tal como o Santos, também corre risco de queda, mas carrega a vantagem de estar à frente do clube da Vila Belmiro no saldo de gols (-5 contra -9) —no critério anterior de desempate, número de vitórias, estão empatados com duas cada.

Para se concretizar, um eventual descenso dos andreenses exigiria uma derrota expressiva para o Ituano combinada a uma vitória modesta do São Bento sobre o Santos, o que inverteria a diferença no saldo.

O time do ABC Paulista também atuou nesta quinta, na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Mirassol, já classificado ao mata-mata. Rafael Silva inaugurou o marcador, mas Gegê e Pedro Vitor garantiram o triunfo dos donos da casa.

A 11ª rodada ainda sacramentou a classificação da Inter de Limeira, mesmo derrotada. Vice-líder do Grupo A, com 15 pontos, já não pode mais ser ultrapassada pelo Botafogo-SP, terceiro da chave, com 11, que empatou em 2 a 2 com o Novorizontino também nesta quinta.

A equipe de Novo Horizonte abriu o placar com Cléo Silva. Na segunda etapa, no entanto, o Botafogo virou em um intervalo de cinco minutos, com um gol contra de Robson e outro de Martineli. Já aos 45 minutos, Guilherme Queiroz sofreu pênalti e converteu em gol.

O resultado levou o Novorizontino aos 19 pontos, ainda na segunda colocação do Grupo C, mas agora sob maior risco de ser ultrapassado pelo Palmeiras, uma posição abaixo, que venceu o Santos nesta quinta e foi aos 18 pontos.

A derrota dos santistas, aliás, cravou a classificação do Guarani, vice-líder do Grupo D, com 14. Outra equipe garantida nas quartas é a Ferroviária, que venceu o Ituano por 1 a 0 ainda nesta quinta, com gol de Renato Cajá.

O time de Araraquara, segundo do Grupo B, soma agora 18 pontos, cinco a mais que a Ponte Preta, terceira da chave. A equipe de Itu, por sua vez, é lanterna do Grupo C —chegará a rodada final sem chance de classificação nem risco de rebaixamento.