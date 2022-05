Santos vence Unión La Calera no último minuto e encaminha vaga na Sul-Americana

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com time quase todo reserva, o Santos venceu o Unión La Calera-CHI por 1 a 0 nesta quarta-feira (18), na Vila Belmiro, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O gol foi marcado por Lucas Barbosa, no último minuto.

O clube alvinegro não fez um grande jogo, mas criou o suficiente para vencer e acertou a trave quatro vezes. No fim, João Paulo salvou a equipe da derrota, houve uma briga generalizada, dois foram expulsos e sobrou tempo para Barbosa fazer o gol salvador.

Com a vitória, o Santos assume a liderança do grupo e encaminha a vaga nas oitavas de final da Sul-Americana. O Santos tem dez pontos e abre dois de vantagem do La Calera. Para avançar e não depender de outros resultados, o clube paulista precisa vencer o já eliminado Banfield (ARG) na Vila, no dia 24.

Diante da sequência de jogos pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, o técnico Fabián Bustos acreditou no seu elenco e decidiu poupar. Só o goleiro João Paulo e o atacante Marcos Leonardo foram titulares entre os "intocáveis". A estratégia funcionou.

Centroavante de origem e improvisado como ponta, Rwan foi quem mais levou perigo no ataque do Santos. Lucas Barbosa entrou muito bem e fez o gol da vitória.

O técnico Fabián Bustos escalou o time alvinegro com dois meio-campistas de mais armação que marcação -Camacho e Sandry-, e novamente com Ricardo Goulart de meia. O Santos teve dificuldade para criar pelo chão, mas mesmo assim acertou a trave quatro vezes e foi coroado com o gol da vitória no fim.

No fim do jogo, Léo Baptistão se desentendeu com Ramírez e o tempo fechou, numa briga generalizada. Os dois foram expulsos depois de todos os reservas e membros da comissão técnica invadirem o gramado. O desentendimento continuou depois do apito final.

Antes de decidir a vaga contra o Banfield Santos enfrentará o Ceará no sábado (21), na Arena Barueri, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

SANTOS

João Paulo, Auro (Lucas Barbosa), Kaiky, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan (Lucas Pires); Camacho (Rodrigo Fernández), Sandry e Ricardo Goulart (Léo Baptistão); Rwan, Lucas Braga e Marcos Leonardo (Angulo) T.: Fabián Bustos

UNIÓN LA CALERA

Arce, Pedro Henrique, Vilches e Sanhueza; Oyanedel (Ramírez), Alarcón, Matías Fernández e Castellani (Pérez); Orellana (Valencia), Vidangossy (Thomas Rodríguez) e Saéz. T.: Frederico Vilar.

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Público: 11.110

Renda: R$ 277.552,50

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

Assistentes: Tulio Moreno e Antoni Garcia (VEN)

Cartões amarelos: Camacho, Lucas Barbosa, Léo Baptistão, João Paulo e Rodrigo Fernández (SAN); Sanhueza, Vidangossy, Oyanedel e Alarcón (UNI).

Cartões vermelhos: Léo Baptistão (SAN); Ramírez (UNI).

Gols: Lucas Barbosa (SAN), aos 56'/2ºT.