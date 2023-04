Santos tem Soteldo expulso e perde para o Grêmio na estreia do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O futebol não foi ruim como em outras partidas, mas o Santos estreou com derrota no Campeonato Brasileiro. A equipe paulista perdeu por 1 a 0 para o Grêmio neste domingo (16)

A partida foi realizada em Caxias do Sul, no estádio do Juventude.

O Santos viveu bons momentos no primeiro tempo e poderia ter aberto o placar. Marcos Leonardo teve uma grande oportunidade ao sair de frente para o goleiro, mas Adriel conseguiu fazer a defesa.

A entrada de Soteldo ainda na etapa inicial, no lugar do lesionado Lucas Barbosa, deu aos paulistas uma jogada de linha de fundo, embora os cruzamentos tenham sido ineficientes.

De maneira inesperada, o zagueiro Messias conseguia marcar bem ao uruguaio Luis Suárez (isso mudaria na etapa final) e o Grêmio exigia do goleiro João Paulo apenas em arremates da entrada da área. Mas foi exatamente assim que o tricolor gaúcho saiu à frente aos 43 minutos, quando o lateral João Pedro acertou chute no canto esquerdo para fazer o primeiro gol da partida.

Os mandantes poderiam ter ampliado o placar no início do segundo tempo, mas Suárez cobrou pênalti por cima. A resposta santista aconteceu na jogada seguinte, em cabeçada de Eduardo Bauermann, que provocou grande defesa de Adriel.

Nos seis minutos finais do tempo regulamentar, o atacante Bruno Mezenga, artilheiro do Água Santa no Campeonato Paulista, entrou em campo para fazer sua primeira partida pelo Santos. Ele assinou contrato por empréstimo até o final do ano. Segundos depois, Soteldo foi expulso por receber o segundo cartão amarelo.

Na próxima quinta-feira (20), o alvinegro recebe o Audax Italiano (CHI), pela Copa Sul-Americana.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 0 SANTOS

Competição: Campeonato Brasileiro - primeira rodada

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Dia e hora: 16 de abril, domingo, às 18h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões amarelos: Vina, Kannemann, Darlan (GRE); Camacho, Dodi, Soteldo (SAN)

Cartão vermelho: Soteldo (SAN)

Gols: João Pedro, aos 43 minutos do primeiro tempo, para o Grêmio

GRÊMIO

Adriel; João Pedro (Thomas Luciano), Bruno Alves, Kannemann e Diogo Barbosa; Villasanti (Darlan), Bitello, Zinho (André), Cristaldo (Nathan) e Vina (Everton Galdino); Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

SANTOS

João Paulo; Nathan, Messias, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho (Rodrigo Fernández), Dodi (Bruno Mezenga) e Lucas Lima (Miguelito); Lucas Barbosa (Soteldo), Daniel Ruiz (Ângelo) e Marcos Leonardo. Técnico: Odair Hellmann.