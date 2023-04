Daniel Alves depõe novamente sobre acuso de estupro na Espanha

O caso ocasionou uma reviravolta na vida de Daniel, uma delas foi o fim do casamento dele com a modelo Joana Sanz.

Em breve, a juíza deve decidir se Alves segue para julgamento ou não. Daniel está preso desde janeiro no presídio de Brians 2, no entorno de Barcelona. Ele nega o crime, que ocorreu em dezembro do ano passado dentro de uma boate na cidade, mas algumas provas consistentes o levaram à prisão.

